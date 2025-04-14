Adana'da 2 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuk aranıyor

Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 arttı
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Narin Güran Cinayeti: İkinci Dava Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Amasya Depremi Açıklaması
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
İstanbul'da Gazze Yürüyüşü
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Soba Zehirlenmesinden 3 Kişi Yaşamını Yitirdi
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Yeni Haftada Hava Sıcaklıkları Artacak
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Başıboş sokak köpeklerinden kaçan öğrenci canından oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Değişim Yok Diyen Yandı! 350 TL'lik Bot, 15 Bin TL'ye Mal Oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da 2 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuk aranıyor

Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger; "Jandarma derede bir terlik buldu. Terliğin çocuğa ait olduğunu ailesi teyit etti" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 16:25, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 16:25
Yazdır
Adana'da 2 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuk aranıyor

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmaya, iz takip köpekleri destek verdi.

- "Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı"

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere, olaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Arama faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Köşger, "Jandarma derede bir terlik buldu. Terliğin çocuğa ait olduğunu ailesi teyit etti. Arama faaliyetleri ve süreç devam ediyor. Neticesinde bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Adli süreç de bir taraftan devam edecektir. Arkadaşlar önce çocuğu bulmaya yoğunlaştı, aramaya devam ediyorlar." dedi.

Kaybolan çocuğun dedesi Cumali Davulcu (53) da ekiplerin mahalledeki sulama kanalında gerçekleştirdiği incelemeyi takip etti.

Davulcu, oyun oynamak için dışarıya çıkan torunundan haber alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O günden beri torunumdan bir iz yok. Kanalda bulunan terliği torunuma ben almıştım. Kanıt olarak sadece o var. Onun dışında torunumun kanala düştüğünü ya da bir yere gittiğini gören yok. Haberler aracılığıyla sesimiz tüm Türkiye'ye duyuruldu. Allah rızası için gören veya duyan varsa haber versin. İçimiz yanıyor."

Cumali Timi'den 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber