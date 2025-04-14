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Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlığa geliş sürecini eleştirdi. Bakan Tekin, "Özgür Özel, CHP kongresinde delege satın alan bir kişinin oturttuğu koltukta oturuyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 17:22, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 17:26
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Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında Keçiören'deki "Şehit Öğretmenler Abidesi"ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek CHP Genel Başkanlığa gelişinin şaibeli olduğunu ve bunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel'e Yönelik Eleştiriler

Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Samsun'daki mitinginde kendisini hedef gösteren açıklamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok enteresan bir manipülasyon sürecinin içerisinde. Biz bu yıl biliyorsunuz ilkokullardan karne uygulamasını kaldırdık. Gelişim raporu veriyoruz. Özgür Özel'e gelişim raporu açısından şöyle bir pozitif tarafı var. En azından geçtiğimiz hafta yaptığım uyarılar doğrultusunda bilmediği konulara girmiyor. Oradaki cehaletin ortaya koyduğu için. Mesela demokrasi kavramına girmiyor artık. Oradaki cehaleti bütün kamuoyu tarafından ortaya konduğu için. Mesela Türk siyasal hayatına girmiyor. Türkiye'deki darbeler tarihine girmiyor. Hukuk devletli kavramına girmiyor. Çok güzel, iyi bir gelişme. Bildiği yalan, manipülasyon ve iftira sürecinde oynuyor. Tırnak içinde söyleyeyim, 'Utanmaz, yalancılıkla' suçluyor. Ben şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız bize şu telkinde bulunuyor sürekli. Diyor ki 'Biz Özgür Özel dahil, Cumhuriyet Halk Partili'ler dahil onlar ne yaparlarsa yapsınlar demokrasi ve hukuk devleti sınırları içerisinde cevap vereceğiz.' O yüzden o alnını karışlarım ifadesiyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Onu zaten hukuki süreci yürüteceğiz. O ayrı bir süreç. Fakat onun dışında kullandığı iki ifade var ki 'ele geçirmek' kavramı. Onu yani biraz önce de söyledim. Ya tıpkı bu kendi sirkatlerini ifade eden bir cümle. Onun üzerinde konuşmaya bile gerek yok ama bir konu var ki şimdi utanmaz yalancılık gibi bir kavram kullandı."

CHP Kongresi ve Delege Satın Alma İddiaları

Bakan Tekin; "Birinci önerme Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 Kasım ayındaki kongre sürecinde delegelerin oyları satın aldı. Bu birinci önerme. Bu kamuoyunda konuşulan ifade. İkinci önerme bu satın alma ve rüşvet sürecini yürüten kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla o zaman İstanbullunun parasıyla İstanbullunun mahkemedeki iddianamedeki ifadeler böyle İstanbul'un parasını çalarak yaptı. Şimdi bu iki önermenin doğal sonucu nedir? Sayın Özgür Özel'in şu anda oturduğu koltuk İstanbullunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malını çalıp çırpan bu hırsızlıkla elde ettiği paralarla Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde delege satın alan bir kişinin oturttuğu koltukta oturuyor." dedi.

Tekin; "Kendi oturduğu koltukla ilgili manipülatif tartışmalar var. Bu tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemler içerisine giriyor. Özgür Özel'e tavsiyem, önce bu eleştirilerle ilgili cevabını versin. Oturduğu koltuğa hakkıyla mı geldiğini yoksa delegeler bir kısım delegelerin satın alınması süreciyle mi geldiğini bir açıklasın." ifadelerini kullandı.

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