Dolar günü 38,06 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0600 38,0610 38,0620 38,0630 Avro 43,2570 43,2580 43,2000 43,2010 Sterlin 49,7200 49,7300 50,0800 50,0900 İsviçre frangı 46,8400 46,8500 46,2200 46,2300 ANKARA ABD doları 38,0300 38,1100 38,0320 38,1120 Avro 43,2170 43,2970 43,1600 43,2400 Sterlin 49,6600 49,8700 50,0200 50,2300