Özvar: Üniversitelerimizi veriye dayalı ölçütler üzerinden değerlendiriyoruz

Fırat Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, üniversitenin konferans salonunda tören düzenlendi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Vali Numan Hatipoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye'deki 18 üniversitenin rektörü ile Polonya, Özbekistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova'dan üniversite temsilcileri katıldı.

Fırat Üniversitesi'nin 50'nci Yıl Kutlamaları

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler tarafından sergilenen çaydaçıra folklor gösterisiyle karşılandı. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin düzenlediği konserle devam eden tören, üniversitenin tarihçesini ve gelişimini anlatan 'Fırat Üniversitesi'nin 50'nci Yıl Belgeseli' ile devam etti. Törende konuşan Prof. Dr. Özvar, TÜBİTAK'taki proje sayısı ve alınan destek miktarı açısından Fırat Üniversitesi'nin üst sıralarda yer aldığını belirterek, "Üniversitelerimizin faaliyetlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütmesi gerektiği anlayışıyla, 2019 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu olarak 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nu kamuoyuyla paylaşmaktayız. Bu raporlar, yükseköğretim sistemimizin bir anlamda röntgenini çeken, geleceğe dönük politikaları şekillendirmemize yardımcı olan çok önemli belgelerdir.

Fırat Üniversitesi'nin Başarıları

Son olarak, 2024 yılına ait rapor yayımlanmış ve biz de bu program öncesinde Fırat Üniversitesi özelinde söz konusu verileri detaylı bir şekilde yeniden inceledik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Fırat Üniversitesi; başvurulan ve kabul edilen patent, faydalı model ve tasarım sayısı, madde 34 ve madde 6 kapsamında istihdam edilen doktor ve araştırmacı sayısı, TÜBİTAK proje sayısı ve TÜBİTAK'tan alınan destek miktarı açısından üniversitelerimiz arasında en üst sıralarda yer almaktadır" diye konuştu.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Fırat Üniversitesi'nin en fazla ödül alan 6'ncı üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Erol Özvar, "Uluslararası bir kuruluş tarafından açıklanan İklim Eylem Endeksi'nde 11'inci sırada, 'Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde ise 5'inci sırada yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri himayesinde yürütülen 'Sıfır atık' ve 'Yeşil kalkınma' projelerinde de Fırat Üniversitesi en fazla ödül alan 6'ncı üniversite olmuştur. Bu başarılar; sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk alanlarında üniversitemizin büyük bir mesafe katettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, üniversitelerimizi değerlendirirken dikkate aldığımız çok sayıda başka gösterge bulunduğunu da belirtmek isterim. YÖK olarak üniversitelerimize ilişkin tüm değerlendirmelerimizi veriye dayalı ve kanıtlanabilir ölçütler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında nitelikli uluslararası yayınlar ve atıf sayıları, uluslararası üniversite sıralamalarındaki konum, uluslararası öğrenci sayısı gibi birçok parametre yer almaktadır. Bu göstergeler doğrultusunda her üniversitemizin kendi performansını detaylı şekilde analiz etmesi, gelişime açık alanları tespit etmesi ve bu alanlarda kararlılıkla çalışması büyük önem taşımaktadır.Bu anlayışla, ilerleyen dönemde çok daha güçlü sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Fırat Üniversitesi'ne katkı sunan isimlere onurluk takdimi yapıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar daha sonra 'Fırat Üniversitesi 50'nci Yıl Özel Sergisi'ni gezerek, törenden ayrıldı.