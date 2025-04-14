Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Biden ile Zelenskiy suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı suçladı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya-Ukrayna Savaşı Biden'ın savaşıdır, benim değil. Ben daha yeni geldim" ifadelerini kullandı.

Bir önceki başkanlık görevi süresinde söz konusu savaşın çıkmasını engellediğini belirten Trump, "Başkan Putin ve herkes, Başkanınıza saygı duyuyordu" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Trump, "Bu savaşla hiçbir ilgim yok, ancak ölümlerin ve yıkımların durması için özenle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de 2020 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddiasını yineleyen Trump, "2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı. Başkan Zelenskiy ve sahtekar Joe Biden, bu trajedinin başlamasına izin vererek kesinlikle berbat bir iş çıkardı. Bunu başlamadan engellemenin sayısız yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi durdurmalıyız" dedi.