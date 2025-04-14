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AK Parti'den CHP'li Başkana Suç Duyurusu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey hakkında görevi ve güveni kötüye kullanıp kamuyu zarara uğrattığı iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 19:56, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 19:56
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AK Parti'den CHP'li Başkana Suç Duyurusu

Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Gürkan, "Başkanı Özgür Özel'in kentimizi ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından yaptırdığı 1 milyon 409 bin 805 TL tutarındaki resmi belgeli harcamanın, hukuk önünde incelenmesini talep etmek için buradayız" dedi.

Görevi Kötüye Kullanma İddiaları

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bugün saat 14.00'de Bursa Adliyesi'ne gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında, 'Görevi kötüye kullanma ve Güveni kötüye kullanarak kamunun zararına neden olma' iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gürkan, Adliye Sarayı önünde, İl Yöneticileri ve Osmangazi İlçe Başkanıyla birlikte basın açıklaması yaptı. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ülkenin çeşitli illerinde, CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle, örgütlü suç kapsamında açılan soruşturmaları şaşkınlıkla takip ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Gürkan, yaşanan bu süreçte Özgür Özel öncülüğündeki CHP'nin, ülkenin ve milletin menfaatlerinden ve değerlerinden ne kadar uzak olduğuna da bir kez daha şahit olduklarını ifade etti.

Kamu Kaynaklarının Kullanımı

Açıklamasında, CHP ve CHP'li belediyeleri, hizmet üretmekten uzak, halkın değerlerinden kopuk olmakla suçlayan Gürkan, "Kamu yararıyla bağdaşmayan yönetim uygulamalarının Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li ilçe belediyelerinde de artarak kendini gösterdi. Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden Bursa'nın adının, Mustafa Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'ndeki taciz iddiaları, akraba atamaları ve adrese teslim işlerle gündeme geldi" dedi.

Hukuki Süreç Başlatılıyor

Gazetecilere yaptığı açıklamasında, 23 yıldır ülkeye ve Bursa'ya hizmet ederken benimsedikleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararını önceleyen yönetim anlayışları gereği, bu konuda da sessiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Gürkan, "Bu anlayışla Başkan Mustafa Bozbey ve ilgili belediye yetkilileri hakkında, görevi ve güveni kötüye kullanma suretiyle kamunun zarara uğratılması suçlamalarıyla AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak hukuki süreci bugün başlatıyoruz. Milletimizin emaneti olan belediyelerimiz, günü kurtarmaya yönelik şovlarla değil, dürüstlük anlayışına dayalı gerçek hizmetle yönetilmelidir." diye konuştu.

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