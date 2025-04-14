Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 20:26, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 20:27
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 30 Mart-13 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK, 11 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.