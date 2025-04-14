O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak

Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı 2. birleşimi bugün gerçekleşti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çeşitli İşler Komisyonu'na ortak havale edilen konular görüşüldü. Bolu Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edildi. Gündemin (b) bendinde ise su ücretleriyle alakalı tarihi bir karar alındı. Karara göre artık lüks konut sahipleri daha fazla su ücreti öderken, dar gelirli vatandaşlar yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak.

CHP'li Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın Teklifi

CHP'li Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız tarafından okunan teklifte şu ifadelere yer verildi:

**"2025 yılı Gelir Tarife Cetveli'nin 52. sayfasına, 01.05.2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 9. madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesine karar verilmiştir: 'Meskenlerde kullanılan suların m ücretleri (KDV hariç), 15.12.1982 tarih ve 17899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel'e göre 1. Grup: Lüks inşaat-mevcut ücret tarifesinin yüzde 50 fazlası, 2. Grup: 1. sınıf inşaat-mevcut ücret tarifesinin yüzde 15 fazlası, 3. Grup: 2. sınıf inşaat-mevcut ücret tarifesi, 4.Grup: 3. sınıf ve basit inşaat-mevcut ücret tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacaktır."**

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Açıklamaları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gündem maddesine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:**"Arkadaşlar, bu konuyla ilgili sosyal medyadan bir çağrıda bulundum: 'Acaba bu nasıl değerlendiriliyor?' diye sordum. Bu çağrının ciddi anlamda karşılık bulduğunu fark ettim. Ayrıca farklı uygulamaların da olduğunu bu vesileyle öğrendim. Örneğin İskandinav ülkelerinde trafik cezaları bile gelire göre kesiliyormuş. Türkiye'deki gibi sabit bir rakam değil; gelir yüksekse ceza yüksek, düşükse ceza da düşük oluyormuş. Bir de biz Anayasamızın 73. maddesini sanki toplum olarak unutmuşuz. 73. madde, 'Vergi ödevi' başlığı altında şunu söylüyor: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Yani Anayasamız diyor ki: 'Kamu giderlerini karşılamak için herkesten eşit almayacaksın, mali gücüne göre alacaksın.' Bu sadece vergi için değil; su gibi belediye gelirleri kapsamında yer alan vergi dışı ücretler için de geçerli. Nitekim, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi de bu doğrultuda düzenlenmiş. Orada da deniyor ki: 'Kamu giderleri eşit değil, mali güce göre karşılanır.' Ayrıca araştırmalarım sırasında Maliye Bakanlığı'nın bir tebliğine de rastladım: Seri No: 31. Bu tebliğde açıkça şöyle deniyor: 'Ücretler belirlenirken, Anayasa'nın 73. maddesine göre hareket edilecektir.'"**

Özcan: "Zenginden Daha Fazla, Fakirden Daha Az Alıyoruz"

Konuyla ilgili önceden yaptığı duyurular sebebiyle başka illerin belediye başkanlarının kendisini aradığını söyleyen Başkan Özcan, **"Aslında bu uygulamayı çok daha önce hayata geçirmemiz gerekiyordu. Sosyal medyadaki paylaşımımdan sonra birkaç belediye başkanı da beni aradı; onların da aklına yattı. Komisyonda muhalefet partisine mensup arkadaşlar da destek verdi. Büyük ihtimalle bizden sonra onlar da bu uygulamaya geçeceklerdir. Özetle şunu yapıyoruz: Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz."**Özcan'ın konuşmasının ardından madde, komisyondan geldiği şekliyle mecliste oy birliğiyle kabul edildi.