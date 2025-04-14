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4 ildeki FETÖ operasyonunda 20 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü nedeniyle haklarında adli işlem, ihraç, cezaevi kaydı bulunan ve illegal yollardan yurtdışına çıkan şüphelilere maaş ödemesi yapılarak, SGK primleri ödenip emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devleti zarara uğratan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına 36 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 21:58, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 22:39
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4 ildeki FETÖ operasyonunda 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem, ihraç, cezaevi kaydı bulunan şahısların SGK kaydı bulunduğu tespit etmişti. Şüphelilerle ilgili şirketin örgütle bağlantılı şahıslara iş imkanı sağladığı, liyakata göre değil, örgütsel konumuna göre pozisyonlarda çalışıldığı, şirket ortaklarının herhangi bir söz hakkının bulunmadığı, şirketin örgütsel talimatlarına göre sahiplerinin değiştiği ancak devreden ve devir alan şahısların hesap hareketlerinde herhangi bir para transferinin bulunmadığı, illegal yollardan yurtdışına çıkan şahıslara maaş ödemesi yapıldığı ve SGK primleri ödenerek emekli olmalarının sağlanması hedefiyle devletin zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştı. HTS raporlarında iltisaklı şahıslarla ve geçmiş dönemde örgütün tepe yönetimi ile iletişim kayıtları bulunan, MASAK raporlarında örgütsel para transferleri bulunan, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü hatlardan aranan, kripto haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanan, örgütün güdümündeki şirketlerde SGK kaydı bulunan ve güncel yapılanmada faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 4 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şahsın yurtdışında bulunduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, zincir marketlerden edinilen hediye kartları, 27 bin 440 euro, 128 bin 629 dolar, 452 bin 522 TL ve yaklaşık değeri 826 bin 413 TL olan altın olmak üzere toplam değeri 7 milyon 358 bin 559 TL olan para ve altınlara ise el konulmuştu. Yakalanan 36 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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