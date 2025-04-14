Roma İmparatoru Heykeli Anadolu'ya Dönüyor

'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor
Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
Çevre Kirliliği İçin İzmir'in Urla Belediyesine 3,7 Milyon Ceza
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
Bakan Duyurdu! Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Desteği Başladı
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
37 İlde İhracat Artışı: Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Raporu
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı 17 Nisan'da
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
'Türkiye Otomotiv Sektörü ABD Gümrük Tarifelerinden Etkilenmeyecek'
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Meclis'te 405 milyar liralık yatırım mesaisi
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
Elektrikte Kayıp-Kaçak Oranında Yeni Dönem
4 İlde Eğitime Kar Engeli
4 İlde Eğitime Kar Engeli
Ana sayfaHaberler Yaşam

Roma İmparatoru Heykeli Anadolu'ya Dönüyor

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, 1960'lardan sonra tekrar Anadolu topraklarına dönüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2025 23:07, Son Güncelleme : 14 Nisan 2025 23:10
Yazdır
Roma İmparatoru Heykeli Anadolu'ya Dönüyor

Türkiye'den kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marcus Aurelius heykelinin ait olduğu topraklara geri döneceğini belirtti. Yazgı, paylaşımında şunları kaydetti: "1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir. Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber