15 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği Tanıtım ve İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde "Risaletü'n - Nushiyye ve Divan Eseri Lansmanı"na katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburk takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

2- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabının üçüncü ve son maçında Zeren Spor ile Türk Hava Yolları, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlayacak. Borussia Dortmund-Barcelona ve Aston Villa-PSG karşılaşmaları yapılacak.

(Dortmund/Birmingham/22.00)

4- THY Avrupa Ligi play-in etabında, Bayern Münih-Kızılyıldız ve Real Madrid-Paris Basketbol maçları oynanacak.

(Münih/21.30/Madrid/22.00)