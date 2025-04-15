Van'da farklı suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı, 66'sı cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 07:28, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 07:35
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş şubesi ve ilçe emniyet amirliklerince 30 Mart-13 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66'sı cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda, 4 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı silah, 134 fişek ve cep telefonu ele geçirildi.