Halı sahada maç yapan polis memuru kalp krizi geçirdi
Malatya'da arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 08:31, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 08:32
Malatya'da saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde, Mıhlıdut Caddesi üzerindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan polis memuru G.Ö. aniden fenalaşarak yere düştü.
POLİS MEMURU AMELİYATA ALINDI
Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan çok sayıda polis hastaneye akın ederken, polis memuru ameliyata alındı.