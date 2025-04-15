Zirai don olayından etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları başladı

Hava sıcaklığının 8-11 Nisan'da sıfır derecenin altına düştüğü ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olduğu Trakya'da zirai don nedeniyle badem, ceviz, kiraz, üzüm, kanola başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, personeliyle kentte zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Trakya'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı

Hasar tespit çalışmalarının 5 ekip tarafından sürdürüldüğünü aktaran Karaca, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Karaca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası bulunan üreticilerin vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları gerektiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da hasar tespit çalışmaları sürüyor.