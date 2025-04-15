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TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı

TCMB, 2024 yılında üst üste ikinci kez zarar açıkladı. Toplam zarar 700 milyar TL oldu.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 09:40, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 09:44
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TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ilişkin mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Banka, 93'üncü Hesap Dönemi'nde toplam 700 milyar 354 milyon TL zarar ettiğini açıkladı. Bu, Merkez Bankası'nın üst üste ikinci yıl da büyük zarar kaydettiği anlamına geliyor.

Aktif Büyüklüğü ve Reeskont Kredileri

Yayımlanan bilançoya göre TCMB'nin aktif büyüklüğü 2024 yılında 6,92 trilyon TL'den 8,59 trilyon TL'ye yükseldi. Öte yandan, Banka 2024 yılında reel sektöre yönelik finansman sağlamak amacıyla toplam 526,7 milyar TL tutarında reeskont kredisi kullandırdı. Bu rakam, Merkez Bankası'nın kredi mekanizması yoluyla ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini gösteriyor.

Geçmiş Yılların Mali Sonuçları

TCMB'nin yayımladığı 31 Aralık 2024 tarihli bilanço verilerine göre, son üç yılın mali sonuçları dikkat çekici bir seyir izledi. Banka, 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72 milyar TL kar açıklamış; 2023 yılında ise 818,2 milyar TL ile tarihinin en yüksek zararını duyurmuştu. 2024'te açıklanan zarar, bir önceki yıla göre daha düşük olsa da, Merkez Bankası'nın üst üste ikinci yıl da büyük zarar kaydettiği anlamına geliyor.

Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul 30 Nisan'daTCMB'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda, bilanço ile kar-zarar hesabının onaylanmasının yanı sıra, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası gündeme gelecek. Ayrıca, 30 Nisan 2025 itibarıyla görev süresi sona erecek olan Banka Meclisi'nin iki ve Denetleme Kurulu'nun üç üyesi için yeni seçim yapılacak.

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