Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü. tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Nisan'da Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ramazan A'yı (51) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.
Ekipler, şüpheli Ramazan A'nın olayın ardından merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'ne gittiğini belirledi.
Bölgeye giden ekipler, zanlıyı sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Şüphelinin üzerinde, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde 11 Nisan'da Ramazan A, tartıştığı Mehmet Kutlu'yu tabancayla vurarak olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.