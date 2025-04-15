Tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü. tutuklandı

Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde 11 Nisan'da Ramazan A, tartıştığı Mehmet Kutlu'yu tabancayla vurarak olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Nisan'da Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde tartıştığı Mehmet Kutlu'yu (24) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ramazan A'yı (51) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net