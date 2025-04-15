Benzine Yeni Zam Yolda

Türkiye'de geçtiğimiz hafta motorin ve benzinde görülen indirimlerin ardından, akaryakıt fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü. Pazar günü benzine yapılan 82 kuruşluk zammın ardından, sektör kaynakları yeni bir fiyat artışının daha yolda olduğunu bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu hafta içinde benzine yeniden zam yapılması bekleniyor. Zam miktarının ne kadar olacağı henüz netleşmezken, artışın uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, özellikle brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ve döviz kurundaki hareketliliğin iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ettiğini vurguluyor. Enerji sektörü temsilcileri, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimlerin pompa fiyatlarına yansımaya devam edeceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünya ekonomisine yönelik yapılan değerlendirmelerde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergilerinin piyasalarda belirsizlik yarattığına dikkat çekiliyor. Bu tür küresel gelişmelerin enerji fiyatlarını doğrudan etkilediği yorumları yapılıyor.