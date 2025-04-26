Danıştay: Men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararları gerekçeli olmak zorundadır

Olay:

23.9.2022 tarihinde yapılan katarakt ameliyatında dikkatsizlik ve özensizlik göstererek, ameliyatta ve ameliyattan sonra bakımını ve tedavisini gereği gibi yapmayarak ameliyatın hemen akabinde müşahade altında tutmadan ve durumunu takip etmeden gözü bantlı şekilde taburcu etmek, üç gün sonra yüzünde ve gözünde şişlik, akıntı ve ağrı yakınmalarıyla başvurduğunda, gözünün enfeksiyon kaptığını, tekrar göremeyeceğini söyleyerek durumuna müdahale etmemek, böylece sol gözünü tamamen kaybetmesine, çalışamaz hale gelmesine neden olmak suretiyle adı geçeni taksirle yaralamak.

Danıştay yetkili kurulca alınacak karara ilişkin yol haritasını çizdi

Öncelikle şikayetçinin mevzuata uygun ifadesinin alınması, şikayetçinin muayenesini ve tedavisini yapan hekim/hekimlerin mevzuata uygun şekilde tanık olarak ifadelerinin alınması, hasta dosyası, bütün görüntülemeler, tetkikler, ameliyat notları, bilgi ve belgeler ile bütün tıbbi bilgiler, hasta dosyası ve soruşturma dosyasının bir örneğinin eksiksiz şekilde bilirkişilere gönderilmesi suretiyle Gaziantep Üniversitesi dışında başka bir üniversitede görevli ve bu üniversite rektörlüğünce atanacak ikisi Göz Hastalıkları, birisi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı en az üç öğretim üyesinden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, yukarıda sorulan bütün soruları, şikayetçi iddialarını eksiksiz ve ayrıntılı olarak açıklayan bilirkişi raporu temin edilmesi, Rektörlükçe tekrar yaptırılacak soruşturma sonucunda yeniden düzenlenecek fezlekede, şüphelilerin isnat edilen suçtaki eylemlerinin ve sorumluluklarının değerlendirilmesi, atılı suç nedeniyle şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda gerekçesi belirtilerek teklif getirilmesi, Yetkili Kurul tarafından da şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda gerekçesi açıklanarak bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/2044

Karar No: 2023/2052

KARAR

Şüpheliler:

1-.- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2-. - Aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

Suçları: Şikayetçi .'in 23.9.2022 tarihinde yapılan katarakt ameliyatında dikkatsizlik ve özensizlik göstererek, ameliyatta ve ameliyattan sonra bakımını ve tedavisini gereği gibi yapmayarak ameliyatın hemen akabinde müşahade altında tutmadan ve durumunu takip etmeden gözü bantlı şekilde taburcu etmek, üç gün sonra yüzünde ve gözünde şişlik, akıntı ve ağrı yakınmalarıyla başvurduğunda, gözünün enfeksiyon kaptığını, tekrar göremeyeceğini söyleyerek durumuna müdahale etmemek, böylece sol gözünü tamamen kaybetmesine, çalışamaz hale gelmesine neden olmak suretiyle adı geçeni taksirle yaralamak.

Suç Tarihi: 2022 Yılı.

İncelenen Karar: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 15.11.2023 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden: Şikayetçi . vekili Av. .

İnceleme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün 1.12.2023 tarih ve 418300 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Tuba Yerlikaya'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesinin c/2-8 alt bendinde bu Kanunda yer almamış hususlarda 2.2.1999 tarihli 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış, bu maddede 2547 sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar tarafından verilecek karar türlerinin belirtilmesiyle yetinilmiş, kararlarda bulunması gerekli zorunlu hususlara ilişkin maddede düzenleme olmaması nedeniyle bu hususların tespiti için 2547 sayılı Kanun'un 53/c-2/8 maddesindeki atıf gereğince 4483 sayılı Kanun'un 6'ncı maddenin uygulanması gerektiği belirlenmiştir.

Buna göre, 4483 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin son fıkrasında, yetkili merciin ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar vereceği, bu kararlarda gerekçe gösterilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmış, yukarıda sözü edilen atıf hükmü uyarınca 2547 sayılı Kanun'un 53/c maddesi uyarınca son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar tarafından alınacak kararlarda gerekçe gösterilmesinin zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçinin, şüphelilerin ve varsa suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin ifadelerine başvurması, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırması, şikayet dilekçesinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde edilen tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezlekede gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre, suçlarla illiyet bağı tespit edilemeyen veya eylemleri suç oluşturmayan şüpheliler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, suçlarla illiyet bağı olmayan, sonradan illiyet bağı kesilen veya soruşturma şartı bulunmayan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, atılı suçları işledikleri şüphesi bulunanlar hakkında lüzum-u muhakemelerine, atılı suçları işlemedikleri kanaatine varılanlar hakkında ise men-i muhakemelerine karar verilmesi gerektiği yolunda öneri getirmesi, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmesi, 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince oluşturulacak yetkili kurulun da, iddia konusu suçların şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle gerekçeleriyle birlikte şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen türlerde kararlar vermesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, 23.9.2022 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde katarakt ameliyatı olan şikayetçi .'in ameliyattan hemen sonra müşahade altında tutulmaksızın ve durumu takip edilmeksizin gözü bantlı şekilde taburcu edildiği, 26.9.2022 tarihinde gözünde ve yüzünde şişlik, akıntı ve ağrı yakınmalarıyla başvurduğunda, gözünün enfeksiyon kaptığı, tekrar göremeyeceği söylenerek enfeksiyonun diğer gözüne bulaşmaması için yatışının yapıldığı, burada karşılaştığı tavır nedeniyle tedavi olmak istemeyen hastanın taburcu edildiği, taburcu edildikten sonra Özel. Göz Hastanesine başvurduğu, buradaki muayene sonucunda, sol gözünün artık göremeyeceği ve alınması gerektiği bilgisinin verildiği, ameliyatta ve ameliyattan sonra gerekli bakım ve tedavi hizmetlerinin gereği gibi yapılmadığı, hatalı veya eksik tedavi nedeniyle sol gözünün kör olduğu, artık çalışamaz hale geldiği iddialarıyla ilgili olarak Rektörlükçe başlatılan ceza soruşturmasında, şikayetçinin mevzuata uygun olarak ifadeye davet edilmediği ve ifadesinin alınmadığı, Özel. Göz Hastanesinde .'in takip ve tedavisiyle ilgilenen hekimin/hekimlerin tanık olarak ifadelerinin alınmadığı, hastaneye başvurduğunda şikayetçinin sol gözündeki sağlık sorunlarının neler olduğu, gözde enfeksiyon olup olmadığı, varsa enfeksiyonun neden kaynaklandığı, tedavisinde geç kalınıp kalınmadığı, gözünü kaybedecek derecede göz sağlığının bozuk olup olmadığı, ne gibi bir tedavi uygulandığı, gözün alınıp alınmadığı hususlarında bu hekimlerin bilgilerine başvurulmadığı, bu hastanedeki hastayla ilgili tüm tetkik, tedavi ve görüntülemelerin temin edilmediği, öte yandan, şikayetçinin iddialarını aydınlatmak üzere bilirkişi raporu alınmadığı, sol gözünden katarakt ameliyatı olmak için başvurduğunda hastanın genel sağlık durumunun ve göz sağlığının teşhisinde, değerlendirilmesinde, sol göz katarakt ameliyatında, ameliyattan sonra tedavisinde, takibinde eksiklik, dikkatsizlik, özensizlik, tedbirsizlik, ihmal, gecikme, hekim veya uygulama hatası kusur gösterilip gösterilmediği, şikayetçinin ameliyattan önce bu gözüyle ilgili ameliyata engel sağlık sorunları olup olmadığı, varsa bu sorunlar nedeniyle katarakt ameliyatının yapılmasında sakınca bulunup bulunmadığı, katarakt ameliyatı kararının tıbbi zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, ameliyattan önce tetkiklerinde, tedavisinde, eksiklik, ihmal, kusur, hata bulunup bulunmadığı, enfeksiyonun, ameliyatta veya ameliyattan sonra durumunun değerlendirilmesinde bakım ve tedavi eksikliğinden, ihmalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, hastanın gözündeki hasarın ne olduğu, gözü nedeniyle çalışma gücünü kaybedip kaybetmediği, bu hususa ilişkin bir rapor bulunup bulunmadığı, ameliyattan sonra hastaya gerekli tedavinin uygulanıp uygulanmadığı, genel olarak katarakt ameliyatı için başvurusundan taburcu edildiği zamana kadar hastanın sağlık durumunun teşhisinde, takibinde, girişim ve tedavisinde, taburcu edilmesinde acemilik, tedbirsizlik, dikkatsizlik, gecikme, hekim veya uygulama hatası, ihmal ve kusur bulunup bulunmadığı, varsa kim veya kimlerin bu durumdan sorumlu olduğu hususlarını ayrıntılı olarak açıklayan bilirkişi raporu temin edilmediği, diğer taraftan, bu olay nedeniyle şikayetçi tarafından Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin E:2023/434 esas sayısına kayıtlı tam yargı davasının açıldığı, anılan dava kapsamında alınan bilirkişi/Adli Tıp raporu alınıp alınmadığının araştırılmadığı, bu davadaki tüm bilgi ve belgelerin toplanmadığı, söz konusu eksikliklerle yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekede, taksirle yaralama ile ilgili şüphelilerin bir kusuru olmadığı, tedavi sürecinin bilimsel olarak uygun olduğu, durumun literatürde görülebilen bir komplikasyon olarak değerlendirilebileceği şeklinde yüzeysel ifadelerle, herhangi bir değerlendirme ve gerekçe olmaksızın şüpheliler hakkında men-i muhakeme kanaatine varıldığı, mutlaka gerekçeli olarak karar alması gereken Rektörlükçe oluşturulan Yetkili Kurulun da hiçbir gerekçe olmaksızın şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verdiği görülmüştür.

Bu durumda, öncelikle şikayetçinin mevzuata uygun ifadesinin alınması, Özel . Göz Hastanesinde şikayetçinin muayenesini ve tedavisini yapan hekim/hekimlerin mevzuata uygun şekilde tanık olarak ifadelerinin alınması, Özel . Göz Hastanesindeki hasta dosyası, bütün görüntülemeler, tetkikler, ameliyat notları, bilgi ve belgeler ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki bütün tıbbi bilgiler, hasta dosyası ve soruşturma dosyasının bir örneğinin eksiksiz şekilde bilirkişilere gönderilmesi suretiyle Gaziantep Üniversitesi dışında başka bir üniversitede görevli ve bu üniversite rektörlüğünce atanacak ikisi Göz Hastalıkları, birisi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı en az üç öğretim üyesinden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, yukarıda sorulan bütün soruları, şikayetçi iddialarını eksiksiz ve ayrıntılı olarak açıklayan bilirkişi raporu temin edilmesi, Rektörlükçe tekrar yaptırılacak soruşturma sonucunda yeniden düzenlenecek fezlekede, şüphelilerin isnat edilen suçtaki eylemlerinin ve sorumluluklarının değerlendirilmesi, atılı suç nedeniyle şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda gerekçesi belirtilerek teklif getirilmesi, Yetkili Kurul tarafından da şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda gerekçesi açıklanarak bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeyle ve usule aykırı olarak yapılan soruşturma sonucunda verilen Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 15.11.2023 tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, söz konusu eksiklikler giderilmek suretiyle usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma üzerine Yetkili Kurulca bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şüphelilere ve şikayetçiye gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra bildirim alındıları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 21.12.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



