TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı bir veriye göre "ücretli çalışan sayısının yüzde 1,1 arttığı" bildirildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 125 bin 704 kişi iken, 2025 yılı Şubat ayında 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 yükseldi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.