Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı

Şüphelilerin 13 milyar TL'lik mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler.

9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu.

Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular.

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