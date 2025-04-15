Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası suç örgütlerine ilişkin düzenlenen operasyonda 9'unun yurt dışında 225'inin yurt içinde olmak üzere 234 üst düzey suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 10:26, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 10:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uluslararası suç örgütlerine düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Belirlediğimiz hedef şahıslar 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 321 bin maddeden sorumluydular.
9'u yurt dışında 225'i yurt içinde olmak üzere 234 suç örgütü üyesi gözaltına alındı, 10'ı kırmızı bültenle aranıyordu.
Şüphelilerin 13 milyar TL'lik mal varlığına el koyduk. Ekiplerimiz 8 ay boyunca büyük bir titizlik içinde yürüttüler.
Türkiye ile 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sınır tanımadığımızı gösteriyor.