İmamoğlu ve Soytekin'in Yolsuzluk İddiaları Gündemde

Soytekin, 50-60 Milyon TL Değerindeki Toplam 3 Adet Daireyi Bila Bedel Devralıyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, çıkar amaçlı İmamoğlu organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni yolsuzluklar ortaya saçılıyor.Bu kapsamda çıkar amaçlı İmamoğlu organize suç örgütünün Keleşoğlu Holding'e ait Eston yapı üzerinde baskı kurarak 3 adet daireyi ele geçirdikleri ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ulaştığı bilgilere göre daireleri Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in Eston Yapı'dan devraldığı öğrenildi.

Soytekin'in Baskı Süreci

Buna göre Adem Soytekin, Deniz İstanbul isimli inşaat projesine 2015 ve 2017 yıllarında iki kez gidiyor ve müteahhit firma üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.Soytekin, müteahhit firmadan demir ve kalıp işlerini piyasa fiyatının yüzde 35 yükseğine istiyor; projenin ikinci etabı yapılırken aynı talebi yineliyor ancak müspet sonuç alamıyor.Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra kasası Adem Soytekin bu durumu affetmiyor. 2020 yılında müteahhit firmayı arayarak İmamoğlu'nun bir "kreş parası" talebini iletiyor.

Taleplerin Kabul Edilmesi

Adem Soytekin, firmanın yine talebi geçiştirmesi üzerine bizzat müteahhit firma sahibinin ofisine giderek 3 adet 3+1 daire veya karşılığı ücretini talep ediyor.Talebinin yine kabul görmemesi üzerine Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak sesi mikrofona veriyor; Başkanım, "kreş yapmayacaklarmış", anlaşamıyoruz, diyor.Soytekin'in ifadesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "kreş yapmıyorlarsa" ben de onlara o projeyi yaptırmayacağım şeklinde firma sahibini tehdit ediyor.Bunun üzerine inşaat firması sahibi talebi kabul ediyor; Soytekin ise 'Başkanım, ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım' diyerek telefonu kapatıyor.

Sonuç ve Satış Süreci

Gerçekten de 2020 yılı şubat ayında Deniz İstanbul Projesi Mercan Konaklarından E4, F3 ve F2 bloklarından 3 adet daire karşılıksız olarak Sulkar İnşaat'a devrediliyor.Müteahhit firma, aynı yıl iki daireyi sahibinden com'da düşük fiyata satıldığını görerek projenin değerinin düşmemesi için üste para vererek geri satın almak zorunda kalıyor.Deniz İstanbul projesinde halihazırda 3+1 daire fiyatlarının 16 milyon TL ile 22 milyon TL aralığında değiştiği kaydediliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu görüşmeye dair iletişim kaydını doğruladığı ve MASAK raporu ile irtikap eylemini belgelediği ifade ediliyor.MASAK verilerine göre çökme sonucu alınan dairelerin satışından elde edilen paranın akıbeti ise meçhul.