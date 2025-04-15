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Antalya'da Tur Minibüsü Kazası: 6 Yaralı

Antalya Serik'te tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. İki kişinin durumu ağır.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 10:54, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 10:51
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Antalya'da Tur Minibüsü Kazası: 6 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün sulama tankerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen **07 C 1462 plakalı tur minibüsü**, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen ve refüjdeki ağaçları sulayan **07 BMR 347 plakalı sulama tankerine** arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücü ve aynı araçtaki 4 yabancı uyruklu ile sulama yapan bir belediye işçisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma yapıyor.

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