Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 38,10 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 17:18, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0620
|38,0630
|38,0990
|38,1000
|Avro
|43,2000
|43,2010
|43,1240
|43,1250
|Sterlin
|50,0800
|50,0900
|50,3600
|50,3700
|İsviçre frangı
|46,2200
|46,2300
|46,5300
|46,5400
|ANKARA
|ABD doları
|38,0320
|38,1120
|38,0690
|38,1490
|Avro
|43,1600
|43,2400
|43,0840
|43,1640
|Sterlin
|50,0200
|50,2300
|50,3000
|50,5100