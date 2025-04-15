Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0620 38,0630 38,0990 38,1000 Avro 43,2000 43,2010 43,1240 43,1250 Sterlin 50,0800 50,0900 50,3600 50,3700 İsviçre frangı 46,2200 46,2300 46,5300 46,5400 ANKARA ABD doları 38,0320 38,1120 38,0690 38,1490 Avro 43,1600 43,2400 43,0840 43,1640 Sterlin 50,0200 50,2300 50,3000 50,5100