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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 978 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 978 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 16:40, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 17:31
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 978 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 943 bin lira, en yüksek 4 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 978 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 962 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 609 milyon 62 bin 236,32 lira, işlem miktarı ise 1.922,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 7 milyar 814 milyon 129 bin 29,05 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.962.000,003.246,00
En Düşük3.943.000,003.222,00
En Yüksek4.000.000,003.258,35
Kapanış3.978.000,003.253,15
Ağırlıklı Ortalama3.955.969,073.249,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.609.062.236,32
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.922,34
Toplam İşlem Adedi41

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