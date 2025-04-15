Erdoğan'ın desteğiyle göz ameliyatı olan Ada, artık daha iyi görebiliyor

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Benzine Yeni Zam Yolda
Benzine Yeni Zam Yolda
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
Kabine Toplantısı: Erdoğan Başkanlığında Kritik Gündem
Kabine Toplantısı: Erdoğan Başkanlığında Kritik Gündem
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor
Adalet Bakanı ve DEM Parti Terörsüz Türkiye İçin Buluşuyor
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Sert Eleştiri: Koltuğu Şaibeli
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Nevruz Günü Resmi Tatil Olsun Teklifi Mecliste
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
Türkiye'ye Yabancı Yatırım Girişi İlk İki Ayda %92 Arttı
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
'Erdoğan, İBB soruşturması ile ilgili bir yargı mensubunu aradı' iddialarına yalanlama
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Şimşek: Türkiye bu zorlu süreçte olumlu ayrışacak
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
Ali Yalçın: Emekli maaşı görev aylığının en az yüzde 75'i olmalı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
47 Yıllık Kadastro Davasında Tarihi Karar Alındı
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Genç Sağlık Sendikası: Alımlar Tek Seferde Geciktirilmeden Yapılsın
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Esenboğa metrosunun yapımına önümüzdeki yıl başlanacak
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Eski Genel Müdür danışmanı rüşvetten tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erdoğan'ın desteğiyle göz ameliyatı olan Ada, artık daha iyi görebiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle ameliyat olan Ada Koçyiğit, sağlık kontrolleri için yeniden İstanbul'a götürüldü. Ailesi, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 11:07, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 11:08
Yazdır
Erdoğan'ın desteğiyle göz ameliyatı olan Ada, artık daha iyi görebiliyor

Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen ve ardından ameliyat edilen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4 çocuklu Koçyiğit ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda, Eylül 2024'te İstanbul'a götürülerek Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Ada'nın, sağlık kontrolleri sürüyor.Bitlis Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Koçyiğit'in, ameliyatını yapan doktorun da muayene etmesi için yeniden İstanbul'a gitmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı ve Bitlis Valiliğinin görüşmeleri sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak Muş Alparslan Havalimanı'na götürülen Ada ve baba Musa Koçyiğit, buradan uçakla İstanbul'a gitti.Ada Koçyiğit, babası ve annesiyle gittikleri toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediklerini hatırlattı.

Ameliyat Sonrası Daha İyi Görme

Koçyiğit, "Tayyip dedem ellerini ve kollarını açtı ve bize yardımcı oldu. Ellerinden öperim. Allah ondan razı olsun. Ameliyat oldum. Kontrolüm için Muş'tan hava yoluyla İstanbul'a gideceğim. Ameliyat olduktan sonra daha iyi oldum. Şu an çok heyecanlıyım. Ameliyat sonrası daha iyi görebiliyorum." dedi.Baba Musa Koçyiğit ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından kızı Ada'nın geçen yıl eylülde İstanbul'da ameliyat edildiğini belirtti. Yetkililere teşekkür eden Koçyiğit, şöyle konuştu:

  • Bir defa Bitlis'te göz kontrolünü yaptık. Şimdi de kendi doktoruna götürüyoruz.
  • Ameliyatı yapan doktorun görmesi daha iyi.
  • İl Sağlık Müdürlüğünden arayarak beni Valiliğe yönlendirdiler.
  • Onların desteğiyle kızımı tekrar İstanbul'a götürüyorum.
  • Bir ameliyatı daha var. Buna da doktoru karar verecek. Ne zaman olur bilmiyoruz.
  • Şimdilik şükür, sağlığı çok iyi. Gördüğümüz kadarıyla gözlerinde herhangi bir sıkıntısı yok.
  • Doktorumuz kızımın sağlık durumu hakkında bize bilgi verecek.

Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu görmek ve elini öpmek istiyor. Çünkü Ada'ya çok büyük destekler sundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber