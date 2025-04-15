Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 istasyonda tek peron üzerinden hizmet verilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 11:14, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 11:11
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, yarın T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında tek peron üzerinden hizmet verilecek.
Tramvay hattındaki seferler de 12 dakika arayla gerçekleşecek.