Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."