Ellerinde silahla fotoğraf paylaşmışlardı! Hepsi yakalandı

Bu kapsamda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşanlara yönelik çalışma yürüttü.

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