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Başıboş köpeklerden kaçan genç düşerek yaralandı

Kırıkkale'de başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen 18 yaşındaki öğrencinin bacağı kırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 12:35, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 12:32
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Başıboş köpeklerden kaçan genç düşerek yaralandı

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Arda Aydın, 6 Nisan'da kuzeni ile üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşerek bacağı kırılan Aydın, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öğrencinin kampüs içerisinde kuzeniyle kaçtığı ve köpeklerin kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Üniversite öğrencisi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampüste kuzeniyle yürüyüş yaparken 8-9 köpek gördüklerini söyledi.

Köpeklerin daha sonra kendilerini kovalamaya başladığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı. Bu anlamda sorumlu kimse, şikayetçiyim. O köpeklerin orada ne işi var? Üniversitede bir sürü öğrenci bulunuyor. Köpekler kovalarken bir ara yanıma kadar geldi. Isırmaya çalıştılar ama kaçtık. Kaçarken yüksekten atlayınca yaralandım. Ardından ameliyata girdim. Bu hafta da sınavlarım vardı. Belki de 2-3 ayım gitti. Bilmiyorum artık, bu işin sorumlusu kimse ilgilenilmesini istiyorum."

Ailenin avukatı Murat Yıldırım da müvekkilinin Yahşihan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan üniversite kampüsünde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşmesi sonucu yaralandığını belirtti.

Hem sokakların hem de üniversite yerleşkelerinin saldırgan ve sahipsiz sokak hayvanlarından arındırılması ve sokakların daha güvenli hale gelmesi için ilgili tüm kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Adli soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. İdari ve hukuksal yönü de bulunan bu elim olayın tüm süreçlerinin yakından takipçisi olacağız" dedi.

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