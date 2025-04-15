Adıyaman'da deprem oldu!
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 12:41, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 12:42
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem; saat 12:15'te 15.07 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çelikhan'da meydana gelen deprem Malatya'dan da hissedildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-04-15
Saat:12:15:11 TSİ
Enlem:38.08778 N
Boylam:38.31778 E
Derinlik:15.07 km
Detay:https://t.co/HR62xFJKxl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi