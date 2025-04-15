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MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı

MEB, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için üçüncü örnek soru kitapçıklarını ve çözümlü videoları yayımladı. Öğrenciler için önemli bir kaynak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 12:46, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 12:51
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MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan üçüncü örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar erişime açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik birinci ve ikinci örnek soru kitapçıkları daha önce yayımlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapanların çalışmalarına destek sağlaması amacıyla hazırlanan üçüncü örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları da öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Üçüncü Örnek Soru Kitapçıkları ve İçeriği

Üçüncü örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında 3 defa yayımlanması planlanan örnek soru kitapçıklarının tamamıyla toplamda 135 soru paylaşıldı.

Örnek Soruların Hazırlanışı ve Amacı

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi. Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı. Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.Soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Videolar İçin Tıklayınız...

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