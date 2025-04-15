Diş kliniğindeki sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada
Gaziantep'te bir diş sağlığı merkezinde sadaka kutusu çalındı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 14:06, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 14:58
GAZİANTEP'te, ağız ve diş sağlığı merkezindeki sadaka kutusunun çalındığı anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hasta kayıt bankosunun üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol edip, sadaka kutusunu alıp, uzaklaşması yer aldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.