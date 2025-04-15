Diş kliniğindeki sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada

GAZİANTEP'te, ağız ve diş sağlığı merkezindeki sadaka kutusunun çalındığı anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hasta kayıt bankosunun üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol edip, sadaka kutusunu alıp, uzaklaşması yer aldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net