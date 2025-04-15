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'Altı bileşenli karma aşı' uygulaması hakkında merak edilenler

Sağlık Bakanlığınca Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi'nin güncellenmesiyle Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne yapılan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulaması tüm Türkiye'de başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 15:20, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 15:22
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'Altı bileşenli karma aşı' uygulaması hakkında merak edilenler

"Difteri", "boğmaca", "tetanos", "çocuk felci" ve "hemofilus influenza tip B"ye karşı koruma sağlayan beşli karma aşıya "Hepatit B" aşısı da eklendi.

Altı bileşenli karma aşıya ilişkin merak edilen 5 soru ve yanıtları şöyle:

1- Altı bileşenli karma aşı nedir? Aşı hangi hastalıklara karşı koruma sağlıyor?

6 bileşenli karma aşı; difteri, tetanos, boğmaca, hemafilus influenza tip b ve çocuk felci yanında hepatit b hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Böylelikle tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama oluşuyor.

2- Karma aşı uygulaması hangi dönemi kapsıyor?

6 bileşenli karma aşı, bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki bireyleri kapsıyor.

3- Karma aşı uygulaması aşı takvimine göre hangi dönemlerde uygulanacak?

Aşı takvimi kapsamında 2, 4, 6 ve 18. aylarda rutin olarak yapılacak.

4 - Karma aşı uygulaması nasıl yapılacak?

Bakanlık tarafından temin edilen altı bileşenli karma aşılar, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacak. Geçtiğimiz dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacak.

5 - Çocukluk çağı aşılarının önemi nedir?

Aşılar, "bulaşıcı hastalıklardan korunmak için en etkili silah" olarak tanımlanıyor. Hem toplum hem de birey sağlığının korunması açısından çocukların kızamık, kızamıkçık, kabakulak, boğmaca, su çiçeği, hepatit gibi ciddi bulaşıcı hastalıklara karşı aşıyla bağışıklanması büyük önem taşıyor.

Aşı karşıtlığı ise toplumsal bağışıklığı azaltarak, aşılama programları sayesinde başarılı şekilde önlenebilmiş hastalıkların yeniden görülmeye başlama riskine yol açarak toplum genelini etkiliyor.

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