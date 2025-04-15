Olay yerinde kalp krizi geçiren polis, hastanede hayatını kaybetti
Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Adana'ya uğurlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 15:57, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 16:31
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu (51) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.
Öz geçmişi okunan Koyuncu'nun cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.
Dün gece kavga ihbarına gittiği sırada olay yerinde kalp krizi geçiren polis memuru Esat Koyuncu kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.