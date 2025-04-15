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Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas

Kamu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ediyor. TÜHİS ve işçi sendikaları zam taleplerini masaya yatırıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 16:06, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 17:40
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Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas

Kamuda çalışan işçilerin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında işçi tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bir araya gelecek. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarındaki işçileri kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edilmişti.Müzakere çerçevesinde işçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.

Görüşme TÜHİS ev sahipliğinde gerçekleşecek

İşçi kesiminin masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yarın işçi tarafıyla bir araya gelecek. Taraflar yarın saat 14.00'te işveren tarafını temsil eden TÜHİS Genel Merkezinde ilk toplantıyı yapacak.

İşveren ilk teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" açıklamasını yapmıştı.

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