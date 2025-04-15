Naaşı 3 yıl sonra bulunmuştu: Şehidin vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Şehit Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp katafalka konuldu.

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajı okundu.

Dua edilmesi ve helallik alınması sonrası İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, cenaze namazını kıldırdı.

Tekbirlerle konulduğu top aracında askeri bando ekibi eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, alanda bekleyen cenaze aracına nakledilerek, Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin naaşı, tekbir ve dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bakanlık şehidin naaşına ulaşıldığını açıklamıştı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 14 Nisan'da yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verilmişti.