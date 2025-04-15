İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
Adıyaman'da deprem oldu!
Adıyaman'da deprem oldu!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Benzine Yeni Zam Yolda
Benzine Yeni Zam Yolda
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Ana sayfaHaberler Eğitim

AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın

Anadolu Üniversitesi, öğrencileri sahte 'erken mezuniyet' gruplarına karşı uyardı. Üniversite, öğrencilerin resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 17:03, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 17:03
Yazdır
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini, ders muafiyeti veya erken mezuniyet gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişi veya gruplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, bazı kişi ve grupların Açıköğretim Fakültesi öğrencileriyle WhatsApp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişime geçtiği belirtildi. Öğrencilerin ders muafiyeti ya da erken mezuniyet gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişilere veya gruplara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Erken Mezuniyet Grupları

Erken Mezuniyet Grubu gibi isimlerle oluşturulan hesaplar, üniversitemizle hiçbir hukuki bağı bulunmayan sahte kaynaklardır. Üniversitemizin tüm duyuruları yalnızca 'anadolu.edu.tr' uzantılı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber