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İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı mart ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı. Rapora göre; mart ayında ikinci el otomobil piyasasında ilan sayısı ve satılan otomobil sayısı artarken, reel satış fiyatları 21 aydır düşüş gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 17:37, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 17:38
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İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun mart sayısı yayımlandı. Buna göre, martta ikinci el otomobile olan talep hem geçen yılın aynı dönemine hem de bir önceki aya kıyasla artarken, reel fiyatlardaki düşüş eğilimi devam etti.

Otomobil Talep Endeksi Artışı

Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3, bir önceki aya göre de yüzde 11,8 daha yüksek oldu. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" martta önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak yüzde 21,3 seviyesine yükseldi. Bu artış, hem ilan sayısındaki yüzde 5,5'lik hem de satılan otomobil sayısındaki yüzde 13,1'lik artıştan kaynaklandı.

Reel Satış Fiyatları Düşüşü

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren "kapatılan ilan yaşı" da bir önceki aya kıyasla 0,4 gün artarak 21,3 gün oldu. Rapora göre, enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatı 21 aydır düşerken, marta ilişkin reel fiyat endeksi şubata göre yüzde 2,1 azalarak 147,2 seviyesinde ölçüldü.

Ortalama Otomobil Fiyatlarındaki Artış

Öte yandan, 2023 Mayıs'ta yüzde 48'e ulaşan reel fiyatlardaki değişim oranı, takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran'da yüzde eksi 41,4'e kadar geriledi. Bundan sonra, yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak martta eksi 19,9 olarak gerçekleşti.Ortalama otomobil fiyatları da söz konusu dönemde bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Şubatta 947 bin 152 lira olan ortalama otomobil fiyatı martta 950 bin 515 lira olarak ölçüldü. Yükselişin bir önceki yıla göre yüzde 10,6 olduğu tespit edildi.

Otomobil Talebi ve İlan Sayısı

Ayrıca, 2024 Kasım'dan itibaren düşüş eğiliminde olan otomobil talebi, martta yükselişe geçti. Otomobil talep endeksi, şubat ayına kıyasla yüzde 11,8 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla talep endeksi yüzde 5,3 daha yüksek seviyeye ulaştı.

  • Söz konusu dönemde bir önceki aya göre satılık otomobil ilan sayısı yüzde 5,5 artarak 949 bin 629'dan 1 milyon 2 bin 329'a yükseldi.
  • Satılan otomobil sayısı ise yüzde 13,1 artarak 188 bin 599'dan 213 bin 363'e çıktı.
  • Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 1,4 puan artarak yüzde 21,3 oldu.
  • Mart verilerine göre, kapatılan ilan yaşı da bir önceki aya kıyasla 0,4 gün uzayarak 21,3 gün olarak kaydedildi.


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