10 bini akademiye olmak üzere 25 bin öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 19:19, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 19:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.