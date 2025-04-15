10 bini akademiye olmak üzere 25 bin öğretmen atanacak

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

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