İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi

TBMM Genel Kurulu gündemdeki konuları görüşmek Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Genel Kurul'da, Grup Başkanvekilleri, 'İklim Kanunu Teklifi' üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Genel Kurul'a, 'İklim Kanunu Teklifi' gelmiş. Kanun, tali komisyonlar yerine asli komisyona gelmiş, görüşülmüş. 1 gün içerisinde Komisyondan geçti. Şimdi iktidar partisine diyorum ki; kanunları siz yapıyorsunuz ve bu kanunları oy çokluğuyla geçiriyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) dinlemiyorsunuz ancak bu kanun problemli. Muhalefeti konuşturmamak için tali komisyonları çalıştırmıyorsunuz. Gelin, bu kanunu derhal çekin. Bu kanun bir iklim kanunu değildir, imtiyaz kanunudur. Bu kanun aynı zamanda Türkiye'yi birilerine peşkeş çekme, 'Param varsa, kirletirim' deme mantığını hakim kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'GERİ ÇEKİLMESİNİ OLUMLU GÖRÜYORUZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koyçiğit ise kanun teklifinin geri çekilmesini olumlu bulduklarını kaydederek, "Dünyada bir iklim krizi yaşanıyor. Biz de bir iklim yasasını mecliste görüşüyorduk. Bu yasanın sorunlu bir yasa olduğunu bizler Mecliste dile getirdik ve kamuoyunda da çok ciddi bir tepki oluştu. Bugün, 'Tarımsal don' diye yaşadığımız şeyin tam da doğayı, insanı, çevreyi, gözetmeyen tamamen ticari saiklerle hazırlanmış, sermayeyi gözeten yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak böyle süreçlerle karşı karşıya kaldığımızın iyi görülmesi gerekiyor. O yüzden iklim yasasının geri çekilmesini olumlu buluyoruz. Ancak bununla beraber aynı yasanın yeniden geri getirilmesi yerine, hem muhalefetin hem iklim aktivistlerinin hem de kamuoyunun bütün önerilerini gözetecek bir şekliyle, doğayı koruyan bir yasanın yapılması gerekiyor. Gerçekten iklim krizini engelleyecek, önleyecek, azaltacak bir iklim kanununun meclisten geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise kanun teklifinin geçen hafta görüşülmeye başlandığını vurgulayarak, "Geçen hafta Genel Kurul da görüşülmeye başlanan İklim Yasası; hem muhalif partilerin etkili direnci hem de sivil toplumun kabul etmemesi üzerine tekrar komisyona çekilecek olması olumlu bir gelişmedir. Bir yanlıştan dönmek erdemdir ama burada yapılması gereken ortak aklı çalıştırmak, sivil toplumun, üniversitelerin, muhalefet partilerinin sözü olan herkesin sözünü dinlemek ve gerçekten de Türkiye'nin hak ettiği bir iklim yasasını yaşama geçirmektir. Bu yönüyle de komisyon çalışmalarından başlayarak yeniden elde edilen fırsatın etkili bir şekilde değerlendirilmesini ümit ediyorum" dedi.

'İLERİ BİR TARİHE BIRAKIYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise teklif ile ilgili, "İklim Kanunu ile ilgili bugün zirai don ile ilgili yeni bir komisyon kurulacak. Oradan gelecek katkıların değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine; daha çok tartışılması, konuşulması, iktidar ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ancak bugün yaşadığımız zirai don nedeniyle iklim ile ilgili bir kanuna ihtiyacımız olduğu bir kesindir" değerlendirmesinde bulundu.