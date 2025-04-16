Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te Kahramanmaraş'ta deprem yaşandı.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Merkez üssü Nurhak olan depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak ölçüldü.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.