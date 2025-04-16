Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 07:24, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 07:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te Kahramanmaraş'ta deprem yaşandı.
4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Merkez üssü Nurhak olan depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak ölçüldü.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.