Aile Bakanlığı Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadelede Kararlı

Çocuk işçiliğine karşı etkin mücadele veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Çocuklar Güvende" programıyla özellikle dezavantajlı bölgelerde sokakta çalıştırılan, dilendirilen, okula devamsızlığı olan ve suça yönelme riski bulunan çocukları mercek altına aldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik 2017 yılında faaliyete geçirdiği Çocuklar Güvende Ekipleri, çocuklara yönelik her türlü tehlikeye karşı sahada aktif rol oynuyor.

Çocuk İşçiliğine Karşı Etkin Mücadele

Esma Altın'ın haberine göre; Özellikle çocuk işçiliğine karşı yürütülen mücadelenin etkinliğini artırmak ve yapılan hizmetleri hızlandırmak amacıyla görev alan 393 ekip, 2017'den 2024 yıl sonuna kadar 51 bin 808 çocuğa ulaştı. Ekipler tarafından sahada yürütülen çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl 1.731 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatılırken, 9 bin 855 çocuk için eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri hayata geçirildi.

15 bin 539 çocuk ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla destek sağlandı.

20 bin 196 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verildi.

771 çocuk ise kurum bakımına alındı.

Mercek Altındalar

Çocuklar Güvende Ekipleri aynı zamanda çocukların önlenebilir risklerden korunması ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla koruma kararı kaldırılarak ailelerine teslim edilen çocuklara yönelik izleme faaliyetleri de yürütüyor. Burada suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan çocuklar ve aileleri uzman ekipler tarafından düzenli aralıklarla takip edilerek, durumlarına uygun desteklerden yararlanmalarının sağlanması, çocuğun ve ailenin risk ile ihtiyaçları doğrultusunda hane ziyaretleri yapılıyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 198 bin 486 çocuğun izlemesi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 bin 533 çocuğa ve ailesine hane ziyareti düzenlendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Depremzede Çocuklar İçin Acil Durum Programı çerçevesinde geçtiğimiz yıl depremden etkilenmiş 9 bin 817 çocuk takibe alındı.

Her Yaş Grubuna Eğitim

Öte yandan, Bakanlık tarafından erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri doğrultusunda 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik eğitimler yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca eğitimler 0-18 yaş grubunu da kapsayacak şekilde genişletilecek ve diğer yaş gruplarına yönelik eğitimler hazırlanacak.