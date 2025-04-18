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Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet vererek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakimliğe sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 20:06, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 20:54
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Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak" iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlik işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

7 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmiş, savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, ihale komisyonu üyesi belediye memuru Bilal Ören, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alınmıştı.

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