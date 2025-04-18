Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, ülkesinin **özel sektör** eliyle kalkınacağına dikkat çekti. Berniyye, "Yeni Suriye'de özel sektörün dümen başına geçmesi için istekliyiz. Suriye'de yatırım imkanları var. Türkiye ile gerçek anlamda stratejik ortaklık istiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Şam Temasları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımlar için temaslarda bulundu. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'nin yanı sıra iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Şam Ticaret Odası üyeleriyle görüşen Bolat, iki ülke arasında altyapısının iyileştirilmesi ve yeniden imar konularını ele aldı.

Ziyaretin Önemi

Yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Bolat ile bir araya gelen Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, "Türkiye ile **gerçek anlamda stratejik ortaklık** istiyoruz" dedi. Berniyye, "Yeni Suriye'de özel sektörün dümen başına geçmesi için istekliyiz, bundan sonra hükümet bunlarla uğraşmak istemiyor, bu yükün altına girmek istemiyor. Suriye'de yatırım imkanları var, bu yatırım imkanlarının yanı sıra Türkiye'nin büyük deneyimleri var, bu deneyimlerden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'nin desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Eksiklikler İçin Türkiye'nin Desteği

Şam'daki temaslarında iş insanlarına Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağını belirten Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz" dedi. Bolat, hükümet ve özel sektör kuruluşları olarak her türlü koordinasyon ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.