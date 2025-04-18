Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam'da ekonomik iş birliğini güçlendirmek için temaslarda bulundu. Yatırım ve altyapı konuları ele alındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 07:34, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 07:36
Yazdır
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, ülkesinin **özel sektör** eliyle kalkınacağına dikkat çekti. Berniyye, "Yeni Suriye'de özel sektörün dümen başına geçmesi için istekliyiz. Suriye'de yatırım imkanları var. Türkiye ile gerçek anlamda stratejik ortaklık istiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Şam Temasları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımlar için temaslarda bulundu. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'nin yanı sıra iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Şam Ticaret Odası üyeleriyle görüşen Bolat, iki ülke arasında altyapısının iyileştirilmesi ve yeniden imar konularını ele aldı.

Ziyaretin Önemi

Yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Bolat ile bir araya gelen Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, "Türkiye ile **gerçek anlamda stratejik ortaklık** istiyoruz" dedi. Berniyye, "Yeni Suriye'de özel sektörün dümen başına geçmesi için istekliyiz, bundan sonra hükümet bunlarla uğraşmak istemiyor, bu yükün altına girmek istemiyor. Suriye'de yatırım imkanları var, bu yatırım imkanlarının yanı sıra Türkiye'nin büyük deneyimleri var, bu deneyimlerden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'nin desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Eksiklikler İçin Türkiye'nin Desteği

Şam'daki temaslarında iş insanlarına Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağını belirten Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz" dedi. Bolat, hükümet ve özel sektör kuruluşları olarak her türlü koordinasyon ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber