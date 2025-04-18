Bisikletli gruba çarpıp bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Dün saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresinde, Göcek Tüneli'ne yaklaşık 200 metre kala A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobilin bisikletli gruba arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Özgür Alkan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken, arkadaşları Rahmi Gözele ve İlker Muallim hastanede tedavi altın alındı. Kaza ile ilgili soruşturma Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Trafik Ekipleri tarafından devam ederken, kazada hayatını kaybeden turizmci Özgür Alkan gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Özgür Alkan için Cuma namazına müteakip Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazına Muğla Eski milletvekili Ömer Süha Aldan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı, siyasi partilerin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, cenaze namazını cami imam hatibi Yusuf Demirci kıldırdı. Cenaze namazı sırasında Özgür Alkan'ın yakınları ayakta durmakta zorlanırken, cenaze helallik alınmasının ardından belediye cenaze otosuyla Karayolları Mezarlığı'na nakledilip, orada dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü A.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.