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Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi

Ak Parti Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 93 yaşındaki babası Osman Çavuşoğlu toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 17:03, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 17:04
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Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi

Tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün 93 yaşında hayatını kaybeden Ak Parti Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu bugün toprağa verildi. Osman Çavuşoğlu Türkler Merkez Mezarlığında 15:00 kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığa defnedildi. Ak Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Cuma namazının ardından Osman Çavuşoğlu'nun ikamet ettiği eve gelen sevenleri ve yakınlarının taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Soylu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanyaspor'un teknik ekibi ve futbolcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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