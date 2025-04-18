18 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

6- THY Avrupa Ligi play-in son maçında Real Madrid ile Bayern Münih, son play-off biletini alabilmek için karşı karşıya gelecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" protokol imza törenine, "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi" paneline ve "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" isimli deneme yarışmasının ödül törenine iştirak edecek.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"ne katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

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