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MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, ihracatlarını 16 kat artırarak 639 milyon dolara ulaştıklarını açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 07:23, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 07:30
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MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı

Kırıkkale'de şehir büyüklüğünde üretim tesisi kurduklarını anlatan MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, 2021'den 2024'e kadar ihracatlarını 16 kat artırdıklarını belirterek "40 milyon dolardan aldığımız ihracatı şu anda 639 milyon dolara getirmiş olduk" dedi.

MKE'nin Yatırımları ve İhracat Başarıları

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Genel Müdürü İlhami Keleş, MKE'nin 818 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle savunma sektöründe birinci olduklarını, bütün sektörler içerisinde de Türkiye'nin en büyük üçüncü yatırımını yaptıklarını söyledi. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda sunum yapan Keleş "Kırıkkale'de 4,7 milyon metrekare yer aldık, oraya resmen şehir büyüklüğünde yeni üretim tesisleri kuruyoruz. Yine Samsun'da yatırım yapıyoruz. Orada patlayıcının bir ham maddesi olan nitroguanidini üreteceğiz. Nitroguanidin ağırlıkla kuzey ülkelerinden ithal ettiğimiz ham maddelerle üretilen yani doğalgazın ucuz olduğu ülkelerden ithal ettiğimiz, çift kullanımlı, sivil maksatla da kullanılan ve büyük montanlı ürünlerden çok küçük miktarda üretim elde edilen bir üretim türü" dedi.

İhracat 639 Milyon Dolara Ulaştı

MKE'nin bu yıl net 1,2 milyar dolar ciroya ulaştığını kaydeden Keleş "Makine Kimya tarihinde ilk defa milyar dolar eşiği aşılmış oldu. Burada yüzde 47 yurt içi ciro, yüzde 53 de yurt dışı ciro olarak gerçekleşti. Ciroda dolar bazında yüzde 156 artış sağlandı. Yine ihracat verilerine baktığımızda, 2021'den 2024'e kadar bu verilerde 16 kat artış yaşandı. 40 milyon dolardan aldığımız ihracatı şu anda 639 milyon dolara getirmiş olduk. Burada AR-GE için ayırdığımız bütçe 59 milyon dolar" bilgisini paylaştı.

8 Milyar Dolarlık Satış Yaptı

Yurt içinde 7 milyar dolar, yurt dışında ise 1 milyar dolara yakın sözleşmeye bağlanmış satışın bulunduğunu belirten Keleş "Silahı, mühimmatı, patlayıcıların ham maddesini uçtan uca bütün birimleriyle üretme kabiliyetine sahip bir firmayız. Dünyada bu kabiliyete, hepsine birden, bütün 'knowhow' (ticari sır) birden sahip olabilen firma sayısı çok sınırlı. Artık bu 'knowhow' yeteneğimizi de dost ve kardeş ülkelerle paylaşabilir hale geldik. Bu da önemli bir ihracat kalemi olarak karşımıza çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

800 Milyar Avrodan Pay Alacak

Komisyonda söz alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da AB'nin silahlanma için 800 milyar avro bütçe ayırdığını, MKE olarak bu bütçeden pay almak istediklerini söyledi. Kavaklıoğlu "Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da yeni şirketler kuracağız, ortak olacağız inşallah, onun çalışmalarını yapıyoruz ve büyük bir açılım yapacağız. Yerli ve milli sanayimizi hem güçlendireceğiz hem de ihracata yönelik önemli adımlar atacağız. Bu savaşta en önde olmak istiyoruz. Karlılığımız artıyor. Bu karımızı da yatırımlarımızda, ihracatımızda kullanmak için sermayemizi artırmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde sermayemiz de artmış olacak" dedi.

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