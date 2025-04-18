Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı

Gece yarısı yürekler ağza geldi, Elazığ ve Muğla'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe duyurdu, işte ilk veriler.

Muğla'da Gece Saatlerinde Deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor, yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sürüyor, son olarak gece saat 03:58 sularında Muğla'nın Bodrum açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu.

Elazığ'da Deprem

Hemen ardından Elazığ sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet siteleri üzerinden paylaştı. Saat 04:57 sularında gerçekleşen Sivrice merkezli depremin büyüklüğü 3,5 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı birçok yerde hissedildi. İnsanlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.