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Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor

Meteoroloji 18 Nisan için hava durumu raporunu açıkladı. Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 07:42, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 07:44
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Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor

Meteoroloji, 18 Nisan 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Genel Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Artacak

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Edirne: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 21°C, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
  • Kırklareli: 23°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
  • Sakarya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.Karahisar: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Denizli: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Muğla: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Adana: 31°C, Az bulutlu ve açık
  • Antalya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Burdur: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 29°C, Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Ankara: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Nevşehir: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Bolu: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Karabük: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
  • Zonguldak: 16°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Amasya: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
  • Samsun: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
  • Trabzon: 13°C, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Erzurum: 14°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
  • Kars: 12°C, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
  • Malatya: 23°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Van: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Adıyaman: 23°C, Az bulutlu ve açık
  • Diyarbakır: 22°C, Az bulutlu ve açık
  • Antep: 26°C, Az bulutlu ve açık
  • Mardin: 20°C, Az bulutlu ve açık

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